السلط يعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

بلال الغلاييني – عزز فريق السلط صدارته لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بعد الفوز المستحق الذي سجله على فريق كفرنجة بنتيجة 37-31 والشوط الأول لمصلحته 21- 13 في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الشباب، في افتتاح مرحلة الإياب (الجولة الثامنة).

السلط بقي وحيدا في صدارة الترتيب العام برصيد 16 نقطة، في الوقت الذي دخل فيه فريق كفرنجة مرحلة حرجة من أجل البقاء في دوري الكبار، فهو يحتل حاليا المركز السابع برصيد (3) نقاط، وبات بحاجة إلى تحقيق الانتصارات في مبارياته المقبلة حتى يتقدم نحو المراكز الآمنة.

المباراة شهدت سيطرة واضحة لفريق السلط الذي استغل انفتاح دفاعات كفرنحة سواء من الأطراف أو من البوابة الأمامية، فنشط الهنداوي ومحمد أنيس وسفبان ابو رمان في عمليات الاختراق وتسديد الكرات المنوعة التي اسهمت برفع فارق الأهداف، رغم محاولات لاعبي كفرنجة محمد وهدان وكريم عبيدات وأحمد شاهر، والتي تركزت على اقتحام البوابة الأمامية والتي نجحت في كشف مرمى حارس السلط عبد الحميد حياصات، الذي ساهم من خلال تصديه الكرات بتسجيل السلط نسبة كبيرة من الأهداف بواسطة الهجوم الخاطف السريع.

لقاءان مهمان اليوم

يتطلع فريق الحسين إربد (12) نقطة لمواصلة تقدمه والبقاء في دائرة المنافسة، من خلال المواجهة التي تجمعه مع فريق الكتة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ورغم أن الحسين يملك الأوراق الفنية التي تعزز من قوته وفارق الخبرات التي يتسلح بها، إلا أن فريق الكتة (4) نقاط مؤهل لتحقيق نتيجة إيجابية، وهو قدم هذا الموسم مستويات فنية جيدة، وسيعمل على إحباط قوة منافسه، لذا ينتظر أن تحفل المباراة بكامل القوة والإثارة نظرا الجاهزية الفريقين وجاهزيتهما لتقديم عرض طيب على مدار الشوطين.

صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب تحتضن عند الساعة الخامسة مساء المباراة التي تجمع بين فريقي القوقازي صاحب الرصيد (5) نقاط، وأم جوزة الذي يقبع بالمركز الثامن والأخير من دون نقاط، حيث تميل الكفة الفنية للقوقازي في تحقيق الفوز الذي يعزز من فرصته في التقدم خطوة مهمة نحو البقاء في دوري الكبار.