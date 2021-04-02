السلط يعلن تشكيلة فريقه الكروي وأبو عابد يؤكد الجاهزية الفنية

عمان – الغد – أعلن نادي السلط عن قائمة فريقه الكروي التي ستخوض غمار منافسات موسم 2021، والتي تم اعتمادها من قبل الجهاز الفني المشرف على الفريق بقيادة المدير الفني جمال أبو عابد.

وخلال الفترة الماضية عملت الهيئة الإدارية للنادي، والتي يرأسها خالد عربيات على تذليل الصعاب أمام الجهاز الفني، خصوصا فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين وصولا إلى اعتماد التشكيلة الرئيسية والكاملة التي ستخوض منافسات البطولات المحلية، وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتضم تشكيلة الفريق كلا من اللاعبين معتز ياسين وأنس الخلايلة وسيف أبو هزيم ومحمد أبو حشيش ورواد أبو خيزران وعبدالله المناصرة ومحمد وتارا (محترف) ومحمد مصطفى وخالد أبو عاقولة ومحمد كلوب ومحمد راتب الداوود وعبيدة السمارنة ومحمد الرازم ومحمد الديات وغيث مهيرات وعبدالله ذيب وأحمد سريوة وبلال الخفيفي (محترف) ومحمد المشة وزيد أبو عابد ورونالد وانجا ( محترف) وركان الخالدي وعبدالله الضبابات وأدهم القرشي.

وكان فريق السلط حاز على المركز الرابع على سلم ترتيب الفرق في دوري أندية المحترفين 2020، ما مكنه من المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي عبر صفحته (الفيسبوك) أشار المدير الفني للفريق جمال أبو عابد أن الفريق جاهز لخوض غمار دوري أندية المحترفين، وجاهز ايضا لتمثيل الأردن بالمشاركة التاريخية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، موضحا أن الفريق أكمل تحضيراته الفنية للمشاركات المهمة هذه، وأن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام فريق الفيصلي أمس تعتبر البروفة الأخيرة قبل ظهوره الرسمي في دوري أندية المحترفين.

وحول تشكيلة الفريق التي تم اعتمادها رسميا، قال أبو عابد (تم اختيار اللاعبين بعناية كبيرة، وأن التعاقددات تمت من خلال حاجة الفريق للمراكز، بمن فيهم اللاعبون المحترفون).

رئيس النادي خالد عربيات، أكد أن إدارة النادي سعت وما تزال على اظهار الفريق بالصورة المثالية التي تعزز من قوة تواجده في البطولات المهمة المقبلة، وخصوصا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، التي تعتبر تاريخية بالنسبة للفريق، والذي يسعى من خلالها إلى تسجيل النتائج الإيجابية التي تعزز من فرصه في بلوغ الأدوار النهائية.

وقال عربيات (التشكيلة التي تم اعتمادها جاءت بتنسيب من الجهاز الفني الذي يقوده المدرب القدير جمال أبو عابد، وأن هذه التشكيلة التي تضم لاعبين على مستوى عال سواء من اللاعبين المحليين أو اللاعبين المحترفين، قادرة على تحقيق رغبات جماهير ومحبي النادي).

ويذكر أن فريق السلط يشارك ولأول مرة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق الأنصار اللبناني والمحرق البحريني وشباب بلاطة الفلسطيني، حيث قرر الاتحاد الآسيوي اقامة لقاءات المجموعة ضمن نظام التجمع في عمان خلال الفترة من 21 ولغاية 27 أيار (مايو) المقبل.