السلط يعين الجهاز الفني والإداري لـ “الفئات العمرية”

بلال الغلاييني

عمان – أكد رئيس نادي السلط خالد عربيات أن تركيز النادي في الفترة الحالية ينصب على تجهيز فرق الفئات العمرية المختلفة، والتي سيتم الدفع بها للمشاركة في البطولات المحلية التي يقيمها اتحاد اللعبة، موضحا أن الفئات العمرية تعتبر الركيزة الأساسية التي يتطلع إليها النادي لبناء الفرق التي تخدمه مستقبلا.

وشدد عربيات خلال اجتماعه بالجهاز التدريبي والإداري الجديد الذي سيتولى الإشراف على فرق الفئات العمرية في المرحلة المقبلة، والتي ينظر إليها النادي بأن تكون البواية التي ستنطلق منها الفرق لتأهيل اللاعبين وبناء الفرق ومن ثم التطلع إلى تحقيق النتائج الطيبة والمميزة لهذه الفرق في البطولات التي تشارك فيها.

ويضم الجهاز الفني والإداري لفرق الفئات العمرية كلا من علي الزعبي مديرا فنيا ومدربا لفريق تحت سن 19، ومعتصم ابو جابر مدربا لفريق تحت سن 15، وخالد توجان مدربا لفريق تحت سن 17، وناصر الرحامنة مدربا لحراس المرمى، وعبدالله الزعبي مديرا إداريا للفرق، وعلي أبو هزيم إداريا للفرق.

وقال عربيات “إن لعبة كرة القدم في السلط بلغت ذروة النجاج جراء النتائج القوية والمميزة التي تحصل عليها الفريق الأول في مشاركاته في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد، وخصوصا في دوري المحترفين بعد أن تمكن الفريق من التأهل إلى الدوري، حيث حقق نتائج طيبة مكنته من احتلال مراكز جيدة وطموحة في الموسمين الماضيين”، في الوقت الذي أكد فيه الفريق تميزه بكل جدارة واستحقاق في هذا الموسم، بعد أن واصل تقديم عروضه القوية وتحصيل النتائج اللافتة سواء في دوري أندية المحترفين أو في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث نجح الفريق في تمثيل الأردن خير تمثيل في المحفل الآسيوي الكبير، وتمكن من حجز بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا.

وجدد عربيات طموحات النادي بحصول الفريق على لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والفريق قادر على ترجمة هذا الطموح من خلال الجهاز الفني القدير الذي يقوده برئاسة المدير الفني جمال أبو عابد، وإلى جانبه ثلة من المدربين والإداريين أصحاب الكفاءات العالية والخبرات الواسعة، إضافة إلى وجود اللاعبين المميزين الذين سجلوا النتائج القوية واستحقوا التأهل إلى الدور قبل النهائي، موضحا أن الفريق لديه استحقاق مهم في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والذي يتمثل بمواجهة فريق الكويت الكويتي مرتين واحدة في عمان، والأخرى في الكويت، حيث التطلعات كبيرة بتحصيل النتائج المميزة في هاتين المباراتين والتأهل إلى المباراة النهائية لمنطقة غرب آسيا، ومن بعهدها التواجد في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.