السلط يفوز على الأهلي ويقترب من التتويج بلقب “دوري اليد”

عمان – الغد – اقترب فريق السلط من التتويج بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد الفوز المثير الذي حققه على مطارده فريق الأهلي بنتيجة 31 – 29، في المباراة التي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة التاسعة. السلط توغل بالصدارة وحيدا رافعا رصيده إلى 18 نقطة، بينما بقي الأهلي بالمركز الثاني برصيد 14 نقطة.

وكان فريق الحسين قد حقق فوزا كبيرا الجمعة على أم فريق جوزة بنتيجة 56 – 25، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، وبقي أم جوزة بالمركز الأخير دون نقاط.