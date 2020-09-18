السلط يفوز على الجزيرة بدوري المحترفين – صور

عمان – الغد – فاز فريق السلط على فريق الجزيرة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في استاد عمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم؛ وسجل هدفي السلط محمد كلوب د. 23 ، اشرف المساعيد د. 5+45، وسجل هدف الجزيرة عبد الله العطار د. 41.

ليتقدم السلط بهذه النتيجة إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط، ويتراجع الجزيرة إلى المركز الـ 8 برصيد 8 نقاط.

يلتقي عند الساعة 7.30 مساء في استاد الملك عبدالله الثاني، فريقا الصريح المركز الثاني برصيد “12 نقطة” والأهلي المركز الـ 11 ، برصيد نقطتين .

تصوير : أمجد الطويل