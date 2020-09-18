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السلط يفوز على الجزيرة بدوري المحترفين – صور

منذ ساعتين

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عمان – الغد – فاز فريق السلط على فريق الجزيرة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في استاد عمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم؛ وسجل هدفي السلط محمد كلوب د. 23 ، اشرف المساعيد د. 5+45،  وسجل هدف الجزيرة عبد الله العطار د. 41.
ليتقدم السلط بهذه النتيجة إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط،  ويتراجع الجزيرة إلى المركز الـ 8 برصيد 8 نقاط.
يلتقي عند الساعة 7.30 مساء في استاد الملك عبدالله الثاني، فريقا الصريح المركز الثاني برصيد “12 نقطة” والأهلي المركز الـ 11 ، برصيد نقطتين .

تصوير : أمجد الطويل 

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