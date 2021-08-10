السلط يفوز على الجزيرة ويشارك الوحدات صدارة دوري المحترفين

عمان-الغد- عاد فريق السلط ليشارك فريق الوحدات صدارة الترتيب العام لدوري أندية المحترفين بكرة القدم (مؤقتا)، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه على فريق الجزيرة بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب محمود مرضي قبل نهاية الشوط الأول.

السلط رفع رصيده إلى 29 نقطة، وهو ذات رصيد فريق الوحدات، فيما بقي رصيد فريق الجزيرة 17 نقطة.

السلط 1 الجزيرة 0

فرض فريق الجزيرة حضوره القوي في منطقة الألعاب وكان الأميز في نقل الكرات ومحاولات بناء الهجمات التي ضربت دفاعات السلط من منطقة العمق وكشفت مرمى الحارس معتز ياسين الذي اختبر بالكرة القوية التي سددها أحمد عبدالحليم وابعدها ياسين في اللحظة المناسبة.

فريق السلط تراجع إلى المواقع الدفاعية لوقف تحركات وخطورة حمزة الصيفي وعلي علوان ونور الدين موافي وإبراهيم سعادة، ومن ثم اعتمد على المناولات المضادة للاستفادة من قدرات عبيدة السمارنة ومحمود مرضي ومحمد كلوب وأحمد سريوة، وتهيأت الكرات أمام المهاجم وانجا، الذي ظهر من خلال الكرة الراسية التي سدها بجوار القائم.

ومع المحاولات الهجومية والضغط الذي مارسه السلط في الدقائق الأخيرة تمكن محمود مرضي من اصابة مرمى الجزيرة عندما استغل الكرة التي اخطأ الحارس وليد عباسي تقديرها وسددها داخل الشباك في الدقيقة 42.

وارتفعت الإثارة والمنافسة بين الفريقين في الحصة الثانية بعد أن تبادل اللاعبون السيطرة على منطقة الألعاب، وأن ظهر السلط بصورة اخطر، وكاد مرضي أن يعزز تقدم فريقه عندما استقبل تمريرة سريوة وسددها قوية لكن تألق الحارس عباسي حرمه من التسجيل، ثم جاءت رأسية كلوب التي ضربت بالمدافعين، بينما ذهبت رأسية وتارا بجوار القائم قبل أن يرد عليه حسين عبيدات بتسديدة قوية من خارج المنطقة سيطر عليها حارس السلط معتز ياسين.