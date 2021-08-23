السلط يفوز على الصريح ويتأهل للدور ربع النهائي ببطولة الكأس

عمان – تأهل فريق السلط إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الصريح بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت الاثنين على ملعب الحسن بإربد.

ويلتقي اليوم أيضا فريقا العربي وشباب العقبة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء في إطار دور الـ 16 أيضا.

ويشهد يوم غد الثلاثاء إقامة 3 مباريات في البطولة، أقواها الفيصلي والرمثا التي ستجري على ستاد عمان الدولي. -(بترا)