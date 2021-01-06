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السلط يفوز على الفيصلي في دوري المحترفين

منذ 12 دقيقة
صراع على الكرة بين لاعبين من الفيصلي والسلط – تصوير (أمجد الطويل)

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عمان – الغد – فاز فريق السلط على فريق الفيصلي 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء في استاد عماد في اختتام الجولة 20 من دوري المحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يبقى فريق السلط في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، ويحتل فريق الفيصلي المركز السادس برصيد 24 نقطة.
ويلتقي فريقا شباب العقبة “17 نقطة” والأهلي “13 نقطة” عند الساعة 6.30 مساء في استاد الأمير محمد.

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