السلط يكرم ضيفه معان ومحترفه وانجا في صدارة الهدافين

السلط-الغد- خرج فريق السلط بفوز كبيبر جاء على حساب ضيفه فريق معان وبخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب السلط ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري أندية المحترفين لكرة القدم.

وبرع محترف السلط الكاميروني وانجا في قدان فريقه إلى تحقيق هذا الفوز الكبير بعد أن سجل لوحده 4 اهداف وضعته في صدارة هدافي الدوري لغاية الآن برصيد 9 اهداف، فيما سجل اللاعب عبدالله ذيب هدفا لفريق السلط.

وانهى السلط مرحلة الذهاب برصيد 23 نقطة، وهو الرصيد الذي مكنه من القفز إلى المركز الثاني (مؤقتا)، في الوقت الذي حافظ فيه الفريق على سجله ناصعا من اية خسارة.

فريق معان والذي لم يقدم الأداء الفني المطلوب منه في هذه المباراة بقي رصيده 11 نقطة، وهو يبحث عن الثبات بين فرق الكبار، كما انه يترقب بقية نتائج هذه الجولة، خصوصا نتائج الفرق التي دخلت في صراع من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط.