السلط ينتظر كفرنجة.. والقوقازي والحسين في مواجهة قوية

بلال الغلاييني



عمان – تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مساء اليوم إقامة مباراتين، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد، وذلك عندما يلتقي فريقا السلط وكفرنجة عند الساعة الخامسة، تليها مباشرة وعند الساعة السابعة مواجهة القوقازي والحسين إربد.

وتقام يوم غد مباراتين أيضا، حيث يلتقي فريقا العربي والكتة عند الساعة الخامسة مساء، بينما يلتقي فريقا الأهلي ويرموك الشونة عند الساعة السابعة مساء، والفرق الأربعة القائزة في هذه المباريات تتأهل إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام يوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في الوقت الذي حدد فيه اتحاد اللعبة يوم 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعدا لإقامة المباراة النهائية. وتبدو كفة فريق السلط هي الأرجح بتخطي عقبة كفرنجة نظرا لما يمتلكه الفريق من تشكيلة متجانسة تعتمد على بناء الهجمات الخاطفة السريعة مستغلا وجود محمود الهنداوي وفهمي حمودة وأنيس محمد ومعتصم الدبعي في تشكيل القوة الضاربة المميزة التي تعزز من حظوظه بتحقيق الفوز، فيما لدى فريق كفرنجة العديد من الأوراق الجيدة التي تلجأ إلى محاولات اختراق الدفاعات من مختلف المحاور، حيث الاعتماد على عادل بكر ومحمد وهدان وعمر عناب في عمليات الاختراق وتسديد الكرات من مختلف المحاور.

فريقا القوقازي والحسين إربد يسعيان لتحقيق الفوز في المواجهة القوية، والمتكافئة بينهما، ففريق القوقازي قدم مستويات جيدة في هذه البطولة ودوري الدرجة الأولى، وهو سيجد نفسه أمام فريق قوي يملك نخبة جيدة من اللاعبين وقادر على الخروج بنتيجة إيجابية، حيث ينتظر أن يركز القوقازي على حسن الصفوري ومحمود خليف وكمال تمرخان في بناء الهجمات المنظمة والعمل على إيجاد المنافذ التي توصلهم شباك الفريق المنافس، في الوقت الذي يعتمد فيه الحسين على لاعبيه بشار فتح الله ومعاذ عبيدات وفضل المنسي وعمر العياري في ترتيب الأدوار الهجومية من خلال عمليات الاختراق من البوابة الأمامية والأطراف، واللجوء إلى تسديد الكرات من خارج المنطقة، واستغلال قدرات حارس المرمى رامي الجمهاني في بناء الهجوم المضاد، الذي يعزز من قوة الفريق الهجومية، نظرا لما يتمتع به لاعبو الفريق من قدرات بدنية جيدة.