السلط ينشد الفوز بمواجهة “الكويت” اليوم – فيديو

بلال الغلاييني

عمان – ينشد فريق السلط الفوز وهو يواجه مستضيفه فريق الكويت الكويتي عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب نادي الكويت، وذلك ضمن لقاءات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنطقة غرب آسيا، حيث يسعى السلط إلى دخول تاريخ (البطولات الآسيوية)، من هذه البوابة التي تعتبر الأهم في مساعيه للظفر باللقب.

وكان فريق السلط قد وصل إلى هذه المباراة بعد أن حل بالمركز الثاني في مجموعته، والتي جرت لقاءاتها كافة في العاصمة عمان، فيما جاء فريق المحرق البحريني بالمركز الأول، ثم جاء فريق الأنصار اللبناني بالمركز الثالث، وفريق شباب بلاطة الفلسطيني بالمركز الرابع والأخير، فيما تصدر فريق الكويت الكويتي فرق مجموعته، والتي جرت كافة لقاءاتها في العاصمة عمان ايضا، وبفارق المواجهات عن فريق الفيصلي، حيث ضمت المجموعة إلى جانبهما تشرين السوري وشباب الأمعري الفلسطيني.

وتحضر ممثل الأردن جيدا لهذه البطولة، حيث خضع الفريق للتدريبات المكثفة منذ وصوله إلى الكويت بقيادة المدير الفني جمال أبو عابد، بحضور كافة نجوم الفريق، الذي يعول عليهم الجهاز الفني كثيرا في تحقيق نتيجة ايجابية والتأهل إلى خوض المباراة النهاية، والتي ستكون مع الفائز من مباراة العهد اللبناني والمحرق البحريني، والتي ينتظر أن تكون قد جرت أمس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وخلال اليومين الماضيين نشط الفريق الطبي المرافق لفريق السلط في اعداد وتأهيل وتجهيز اللاعبين أحمد سريوة وعبيدة السمارنة بعد أن عانيا من الإصابة التي لحقت بهما في مباريات دوري أندية المحترفين، حيث ينتظر أن يحدد الفريق الطبي جاهزية اللاعبين لخوض المباراة من عدمها في اعقاب التدريب الرئيسي الذي سيجريه السلط مساء اليوم على ملعب نادي الكويت.

ويذكر أن تشكيلة فريق السلط المتواجدة في الكويت تضم كلا من اللاعبين معتز ياسين وأنس الخلايلة وسيف أبو هزيم ورواد أبو خيزران ومحمد أبو حشيش وأدهم القرشي ومحمد وتارا وخالد أبو عاقولة ومحمد مصطفى وعبدالله المناصرة وعبيدة السمارنة ومحمد الرازم ومحمد الداوود ومحمد المشة ومقداد عارف ومحمد كلوب وأحمد سريوة وبلال الخفيفي وعبدالله ذيب وزيد أبو عابد وركان الخالدي وحمزة مرضي وإبراهيم خليل ورونالد وانجا.

إلى ذلك ركز نادي الكويت الكويتي على تجهيز فريقه بأفضل صورة من أجل خوض هذه المباراة، حيث أنجز في الفترة الماضية سلسلة تعاقدات كان أبرزها مع لاعب المنتخب النيجيري ونجم فريق تشيلسي الانجليزي جون ميكيل، وخاض الفريق العديد من اللقاءات الودية والرسمية قبل هذه المباراة، وهو قد تأهل لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير.