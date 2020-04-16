السلط يُصدر بيانا رسميا للرد على تصريحات فيتال تجاه أبو عابد

عمان – الغد – أصدر نادي السلط، اليوم الخميس، بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، وذلك للرد على التصريحات الأخيرة للمدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، البلجيكي فيتال بوركلمانز.

وجاء في بيان السلط: “طالعتنا المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي بلقاء للمدير الفني للمنتخب الوطني فيتال مع موقع voetbalnieuws البلجيكي، وتفاجئنا من المدير الفني (الخواجا) فيتال بالتهجم وكَيّل الإتهام على المدرب الوطني جمال ابو عابد وطريقة اللعب التي ينتهجها، وان الكابتن جمال لا يجيد اللعب إلا بالطريقة القديمة وأن الكابتن جمال لم يكن يرغب أن يتعاون معه حين كان مساعداً له، وأنه يرغب بإضافة اللمسة وطريقة اللعب الأوروبية وإدخالها للكرة الأردنية. ضارباً بعرض الحائط ثقة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الإتحاد الأردني والتي هي دستور العمل في الاتحاد الأردني ووسام الفخر لكل مدرب يتولى تدريب المنتخب الوطني”.



وتابع: “فيتال واصل هفواته بوصف الإعلام الأردني بالاعلام السلبي، وأنه يعمل على معالجة هذه السلبية، فنحن لا نعلم هل من مهامك تسجيل الإنجاز مع المنتخب الوطني ام أن وظيفتك هي ايجاد الأعذار والتبريكات للاعلام، وكيف ستعمل على معالجة السلبية في الاعلام كما وصفت، هل ستكون بإيصال الإعلام والجمهور إلى قناعه بأن الخسارة أمر وارد دوماً وأنها الأصل والاستثناء هو الفوز”.

وأتم البيان: “سقطات وهفوات فيتال في هذا اللقاء بحق المدرب جمال ابو عابد وبحق الجماهير والإعلام الأردني لا يجب أن تمر هكذا دون محاسبة، ويتوجب عليه أن يقدم الاعتذار على ما صدر منه من إساءة”.