السلط.. 6 إصابات إثر حادث تصادم في منطقة البحيرة

عمان-الغد- ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة البحيرة، حيث نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص برضوض .

وقالت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي ووصفت حالة الإصابات بالمتوسطة.