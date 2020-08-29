السلفادور تؤجل مبارتين في التصفيات المؤهلة للمونديال بسبب إصابة بكورونا

سان سلفادور- تأجلت المبارياتان اللتان كان سيتوجب على منتخب السلفادور الأول لكرة القدم خوضهما في تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، ما يأتي بعد اكتشاف حالة إصابة عديمة الأعراض بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه.

وأوضح رئيس الاتحاد السلفادوري لكرة القدم هوجو كارييو لوسيلة إعلام محلية مساء الجمعة بالتوقيت المحلي أن إجمالي 18 لاعبا وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب المكسيكي كارلوس دي لوس كوبوس الذين كانوا في معسكر تدريبي خلال الأسبوع الماضي يخضعون حاليا للحجر الصحي.

وقال كارييو: “أريد أن أؤكد لكم أن مباريات أكتوبر تأجلت”، مشيرا إلى أن السلفادور تؤيد تعليق لقاءات أكتوبر وأيضا نوفمبر/تشرين ثان.

وكان على السلفادور مواجهة منتخبي جرينادا ومونتسرات ضمن تصفيات المجموعة الأولى في منافسات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ما كان سيكتمل بمواجهة انتيجا وباربودا وفيرجن آيلاند.

يشار إلى أن اللاعبين والجهاز الفني قد خضعوا الثلاثاء إلى اختبارات “كوفيد-19” وتبين وجود حالة إصابة بينهم، ما تطلب تعليق المعسكر ودخول الجميع في حجر صحي إزاء تقارب اللاعبين قبل البدء في التدريبات. – (إفي)