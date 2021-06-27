السلمان يفوز ببطولة مصر الدولية “للجولف”

العقبة – الغد – بعد النجاح الباهر الذي حققه عضو نادي أيلة للجولف حمزة سلمان، وفوزه خلال مشاركته في بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات، التي أسدلت الستار على فعالياتها أول من أمس، أكدت شركة واحة أيلة للتطوير التزامها الرعاية والدعم لتطوير رياضة الجولف الأردنية من خلال اتحاد الجولف والفريق الوطني للجولف.

وكان لاعب الناشئين حمزة سلمان أحد أربعة أعضاء في نادي أيلة للجولف أنهوا مشاركتهم في البطولة التي استضافتها القاهرة على ملعب نادي اليجريا، بحضور عربي ودولي واسع.

وجاءت مشاركة أعضاء نادي أيلة للجولف وهم: محمد الرواشدة وحمزة سلمان وسالم العبداللات ومجد النجادا، ضمن فريق الاتحاد الأردني للجولف، بدعم ومساندة من “أيلة” لتعزيز حضور الرياضيين الأردنيين في المحافل الإقليمية والدولية.

وهنأ المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير بهذا الإنجاز قائلاً: “تغمرنا السعادة بفوز حمزة سلمان بلقب بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات بعد الأداء الباهر الذي قدمه وزملاؤه في الفريق الأردني المشارك، ونفخر بتعاوننا الدائم والبناء مع الاتحاد الأردني للجولف ونثمن جهود الجهاز التدريبي للمنتخب وأعضاء نادي أيلة للجولف في البطولات الخارجية التي يشارك فيها الاتحاد، وخاصة لفئتي الناشئين والسيدات ما يعزز تجربتهم ويدفعهم للاحتكاك الخارجي وتقوية مهاراتهم، نظراً لإيمان أيلة بأن فئة الناشئين ستكون نواة مستقبل رياضة الجولف الأردنية في السنوات المقبلة”.

وأكد المهندس دودين مواصلة مساعي أيلة في برامجها الرامية لتطوير الكفاءات الأردنية وتزويدها بالخبرات المحلية والخارجية وتسليحها بالمعرفة والتقنيات للانتقال بها إلى إنجازات عالمية مرموقة إضافة إلى البناء على التجهيزات المتطورة في تعزيز موقع العقبة على خريطة الرياضة والسياحة العالمية وتسويقها كمنتج متكامل.

وكانت أيلة قد استضافت التحضيرات الفنية للمشاركين في البطولة من خلال دوري الجولف للناشئين الذي أقيم على ملعب أيلة للجولف منتصف الشهر الماضي إضافة إلى معسكر تدريبي متخصص في الجوانب الفنية والنفسية للمشاركة في البطولات الخارجية الكبرى.