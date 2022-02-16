السلوادي يخوض نزالا مرتقبا في منظمة “فيوري” الأميركية

ايمن ابو حجلة

عمان – يعود المقاتل عبد الكريم السلوداي إلى قفص منافسات فنون القتال المختلطة MMA بعد غياب طويل، حيث سيخوض نزالا مهما أواخر الشهر الحالي، مع منظمة فيوري الأميركية.

السلوادي سيواجه الأميركي نيك كومبتون، في نزال بالوزن الخفيف، ضمن حدث “فيوري 58”، المقرر إقامته في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي.

وأكد السلوادي في رده على استفسارات “الغد”، أنه يواصل استعداده لهذا النزال المرتقب، ولا سيما أنه يأتي بعد غياب دام أكثر من عام، مشيرا إلى رغبته في تحقيق الفوز ومواصلة سعيه للقتال في منظمة أكبر مثل UFC.

ويتمتع كومبتون البالغ من العمر 40 عاما، بخبرة طويلة في عالم فنون القتال المختلطة، ويملك في رصيده الاحترافي 12 فوزا مقابل 9 هزائم، وانتقل في السنوات الماضية لخوض نزالات الملاكمة دون أن يلقى النجاح المنتظر، وآخر قتال خاضه في رياضة MMA، أقيم في أيار (مايو) العام الماضي، عندما خسر أمام مواطنه مايك بيردين بإجماع القضاة، في عرض FAC 8.

وآخر نزال خاضه السلوادي البالغ من العمر 26 عاما، كان في آذار (مارس) الماضي، أمام الأميركي جايك سيباستيان في عرض LFA 103، وحقق الفوز بالضربة الفنية القاضية بعد مرور 4:12 دقيقة من زمن الجولة الأولى، علما بأنه النزال الوحيد له في آخر 28 شهرا.

ويملك السلوادي في رصيده الاحترافي 11 انتصارا مقابل 3 هزائم، ورغم ابتعاده عن النزالات خلال جائحة “كورونا”، إلا أنه لم ينقطع عن التدريب إطلاقا، بهدف أن يبقى جاهزا، في حال حصل على فرصة القتال، أو أرادت إحدى المنظمات بديلا سريعا لأحد المقاتلين المنسحبين أو المصابين.

ويعتبر السلوادي، من أبرز مقاتلي الوزن الخفيف في منطقة الشرق الأوسط، وهو الذي بدأ ممارسة فنون القتال المختلطة في سن الخامسة عشرة، قبل أن يحصل على فرصته الأولى داخل القفص، مع منظم “ديزرت فورس”، عندما تغلب على السوداني نور الدين عصام بالضربة الفنية القاضية في عرض “ديزرت فورس 5” العام 2012.

ومضى السلوادي ليحقق 3 انتصارات أخرى مع “ديزرت فورس” وفاز بدرع الوزن الخفيف في المنظمة، قبل أن يتعرض لهزيمته الأولى داخل قفص النزالات، أمام السعودي عزيز جليدان العام 2014.

وانتقل السلوادي إلى منظمة “برايف” البحرينية، وهناك حقق 5 انتصارات متتالية، ونال حزام الوزن الخفيف، إثر فوزه على لوكاس مينيرو بالضربة الفنية القاضية، في بطولة “برايف 18” التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة، في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2018.

لكنه خسر اللقب بعدها بخمسة أشهر أمام البرازيلي لوكاس كارفاليو في بطولة “برايف 23”، وعاد للنزالات في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2019، ليتلقى هزيمته الثانية على التوالي، أمام الكولومبي دومار روا.

ويبقى الهدف الأبرز للسلوادي، هو خوض نزالات في منظمة UFC العريقة، وهو الذي وجه نداء للمنظمة الأميركية عبر صفحته على “فيسبوك” الشهر الماضي، قال فيه: “لسوء الحظ، بوجود العديد من حالات “كوفيد”، أرى نزالات عديدة قد ألغيت هذا الشهر، أنا جاهز لأي قتال تحتاجون لأن أكون فيه، فقط تواصلوا مع مدربي سيف سعود”.

وتعتبر “فيوري” من المنظمات الاحترافية الأميركية النشطة في فنون القتال المختلطة، ويستطيع الجمهور الأردني مشاهدة نزال السلوادي المقبل، عبر منصة UFC Fight Pass.