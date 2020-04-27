السلوادي يرفض الاستسلام للحجر الصحي ويضع أمامه تحديات جديدة

أيمن أبو حجلة

عمان – يضع المقاتل الأردني عبدالكريم السلوادي نصب عينيه، العودة إلى قفص رياضة فنون القتال المختلطة (MMA)، أقوى من أي وقت مضى، تاركا خلف ظهره فترة صعبة تعرض فيها لخسارتين متتاليتين في منظمة “برايف”.

وكان السلوادي بطلا للوزن الحفيف في منظمة “برايف”، بعدما تغلب على البرازيلي لوكاس مارتنز في بطولة “برايف 18” التي أقيمت يوم الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2018، لكنه خسر اللقب بعدها بخمسة أشهر أمام البرازيلي لوكاس كارفاليو في بطولة “برايف 23″، وعاد للنزالات في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ليتلقى هزيمته الثالثة على التوالي، أمام الكولومبي دومار روا.

يملك السلوادي في سجله الاحترافي 10 انتصارات مقابل 3 هزائم، وكان ينتظر بفارغ الصبر أن يحدد مسؤولو “برايف” موعد نزاله المقبل، قبل أن تتوقف الحركة الرياضية في كافة أنحاء العالم، نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، ليلتزم بعدها السلوادي بالحجر الصحي المفروض في الولايات المتحدة، حيث يقيم في مدينة دالاس بولاية تكساس.

يتدرب السلوادي في مركز “فورتيس” الشهير الذي يشرف على تدريب مجموعة من مقاتلي منظمة “UFC” الشهيرة، لكنه الآن مضطر للتدرب في مكان إقامته، حيث يواظب على التمارين المكثفة، ويقوم أيضا بحصص تدريبية للراغبين في التدرب على يديه عن بعد.

يؤكد السلوادي، أنه وكغيره من الرياضيين في كافة أنحاء العالم، تأثر بشدة من توقف البطولات والمنافسات، وقال في حديثه لـ”الغد”: “بالنسبة إلي ما أزال أتدرب يوميا، لم أكن قادرا على إجراء تمارين الـMMA الاعتيادية مع فريقي، كان مفترضا أن أعود للقتال في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو)، لكني أعتقد أن كل شيء تأجل بالتأكيد ربما إلى آب (أغسطس)، من الواضح أن ذلك لم يمنعني من التمرين من 3 إلى 4 ساعات يوميا، وفي أحيان أخرى من 5 إلى 6 ساعات، وأركز على تمارين الكارديو والقدرة البدنية، سواء في المنزل أو خارجه، وهذا الوقت مهم لي من أجل تعزيز القوة الذهنية والتركيز”.

وتحدث السلوادي عن التغييرات التي طرأت على نظام تمارينه، خصوصا وأنه معتاد في الأوضاع القاسية، على تمارين الملاكمة والجوجيتسو والتمركز، مؤكدا أن على المقاتل أن يبتكر خلال التمارين، وهو يعمد خلال الفترة الحالية، إلى رفع حدة تركيزه وقوته الذهنية إضافة إلى الثبات، من خلال تدريبات التقاط كرة التنس.

وأضاف السلوادي أنه يعمل جاهدا كي لا يتسرب الكسل إلى نفسه، مبينا أنه كرياضي، يقاتل كل يوم في مسيرته، وأن هناك الكثير من الأمور التي يمكنه فعلها لرفع جاهزيته البدنية والفنية قبل عودة الحياة إلى شكلها الطبيعي، كي يكون مستعدا لتحديد موعد نزاله المقبل.

وأوضح السلوادي أنه يستغل الفترة الحالية، من أجل دراسة نزالاته ونزالات المقاتلين الآخرين عبر الفيديو كلما تسنح له الفرصة، خصوصا في ظل غياب التدريبات القتالية مع المقاتلين الآخرين، حيث يقوم بتسجيل الملاحظات للاستفادة منها في المناسبات المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بردة الفعل خلال النزالات، وهو أمر يركز عليه كثيرا هذه الأيام.

وفيما يتعلق بطريقة تعامله مع الخسارتين الأخيرتين، قال السلوادي: “من الواضح أن أفضل طريقة للتخلص من آثار الإخفاق هي العودة إلى طريقة الانتصارات، في النزالين الأخيرين، لم أرتكب أي أخطاء خلال فترة الإعداد، تدربت بجد، وذهبت إلى النزلين بنية الفوز ولا شيء غيره، لكني تلقيت هزيمة ثم خسرت مرة أخرى، هذا جزء من حياة المقاتل، إذا فزت فإنك ستود مواصلة الفوز وإذا خسرت فإنك ستريد العودة إلى الانتصارات، ومن الواضح أن الفوز مجددا هو أفضل طريقة للتعويض، الوقت ما يزال مبكرا لأتوقف عن القتال، فما أزال أملك الكثير لتقديمه، وهناك العديد من الأهداف التي أريد تحقيقها في هذه الرياضة”.

وعن الموعد المتوقع لنزاله المقبل أكد السلوادي: “في الوقت الحالي لا تستطيع وضع أي خطط، حدثت الكثير من الأمور بشكل مفاجئ، كان يفترض أن أشارك في نزال جوجيتسو في اليوم التالي الذي بدأ فيه الحجر الصحي، الأمر الوحيد الذي بإمكاننا فعله هو ركوب الموجة والحفاظ على تركيزنا مع تمني السلامة للجميع، حتى ينتهي الوضع القائم ونتمكن من العودة إلى تمارين المراكز الرياضية ثم القتال”.

نزالات الجوجيتسو على وجه التحديد، كانت عبارة عن متنفس للسلوادي في الفترة الماضية، فقد وجد من خلالها فرصا لتعزيز قدراته في هذا الفن المهم والرئيسي في عالم فنون القتال المختلطة، وعن ذلك قال: “كمقاتل، أحب دائما التنافس مع الآخرين، وبين نزالين في الـMMA، أحاول قدر الإمكان المشاركة في نزال جوجيتسو، وفي الفترة الماضية (قبل الحجر)، شعرت بأن لدي الكثير من الوقت قبل نزالي المقبل، ولهذا عمدت إلى التسجيل في هذه النزالات والبطولات التي تبقيني مشغولا وتحافظ على الدافع لأن أتدرب أكثر وأكثر، وحققت الفوز على منافسين مختلفين، الأمر الذي عزز ثقتي في نفسي”.

وأردف: “بالنسبة إلي، لا أهدر فرصة لتحدي نفسي، فيمكنني المشارك مثلا في سباق للماراثون، وأبحث دائما عن التحديات الجديدة سواء كان ذلك في الـMMA أو الجوجينسو من أجل الاحتفاظ بالزخم التنافسي، هذه الطريقة التي أعيش من خلالها حياتي وأستمتع بها، عندما تغيب التحديات أشعر بأنه لا توجد دوافع، وهذا أمر أمقته”.

يذكر أن السلوادي بدأ تدريبات الـMMA في سن الخامسة عشرة، وظل يطور قدراته بنفسه دون تلقي دعم رسمي، شأنه شأن أبطال آخرين في هذه الرياضة، وحصل السلوادي على فرصة للتعبير عنه نفسه في العام 2012، وكان في السابعة عشرة من عمره، حيث واظب على المشاركة في تمارين إعداد الأبطال المحليين بإشراف المدرب أشرف الشيشاني والمقاتل هاشم أرخاغا، قبل أن يشارك في مباراته الاحترافية الأولى، ليفوز على المقاتل السوداني نور الدين عصام في إحدى بطولات منظمة “ديزرت فورس”.

ويتواجد في منظمة “برايف مجموعة من المقاتلين الأردنيين المتألقين، أهمهم بطل وزن خفيف الوسط جراح السيلاوي، إضافة إلى نورس أبزاخ وجلال الدعجة وعلي القيسي.