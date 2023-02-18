السلوادي ينتزع حزام الوزن الخفيف في “فيوري” بتخطي ميرفي

أيمن أبو حجلة – نال المقاتل الأردني عبدالكريم السلوادي، حزام وزن الريشة في منظمة “فيوري” الأميركية لفنون القتال المتخلطة (MMA)، بفوزه أول من أمس (فجر أمس بتوقيت الأردن)، على الأميركي مايك ميرفي، بإجماع القضاة (50-45 و49-46 و45-40)، في النزال الذي أقيم ضمن عرض “فيوري اف سي 75” بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية.

وسيطر السلوادي على النزال منذ بدايته، متجاوزا أي صعوبات شكلها منافسه ميرفي، ليحقق فوزه الرابع عشر في مسيرته الاحترافية، مقابل 3 هزائم فقط، فيما تلقى ميرفي هزيمته الخامسة مقابل 8 انتصارات وتعادل واحد، علما بأنها الهزيمة الأولى له في منظمة “فيوري” بعد 4 انتصارات متتالية.

وبهذا الفوز، يقترب السلوادي خطوة إضافية، من تحقيق حلم الانضمام إلى منظمة UFC الأميركية، الأشهر على مستوى العالم، بعدما حقق انتصاره الرابع تواليا على الأراضي الأميركية.

ويتدرب السلوادي بانتظام في نادي “فورتيس”، الذي يشرف على العديد من الأبطال المعروفين في فنون القتال المختلطة بالولايات المتحدة.

وهذا أول نزال للسلوادي، منذ تحقيقه فوزا خاطفا وسريعا على منافسه الأميركي كريس بيسيرو، بالضربة الفنية القاضية مع تبقي 2:44 دقيقة من عمر الجولة الأولى، ضمن منافسات عرض “فيوري اف سي 69”، في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وحينها تفوق السلوادي على خصمه، من خلال إسقاطه أرضا في أكثر من مناسبة، قبل الانقضاض عليه بوابل من اللكمات، ما دفع الحكم لإنهاء النزال، وإعلان فوز السلوادي بنزاله الثاني في “فيوري”.

وانتقل السلوادي البالغ من العمر 27 عاما، للمنافسة في المنظمات الأميركية الاحترافية، بعد انفصاله عن منظمة “برايف” البحرينية العام 2019، وهو يقيم حاليا في ولاية تكساس، حيث يواصل تدريباته، أملا في تحقيق حلمه المتمثل في الانضمام إلى منظمة UFC الأشهر عالميا.

وقبل نزال بيسيرو، حقق السلوادي فوزا لافتا على الأميركي نيك كومبتون بإجماع القضاة في نزال بالوزن الخفيف، ضمن منافسات عرض “فيوري افي سي 58”، الذي أقيم بولاية تكساس أيضا في شباط (فبراير) من العام الماضي، وحينها سيطر على منافسه خلال جولات النزال الثلاث، ليخرج فائزا بإجماع القضاة الذين احتسبوا له درجات 30-27 و30-26 و30-27.

وكان نزال أول من أمس، رابع نزال للسلوادي منذ انتشار جائحة “كورونا”، حيث خاض نزالا في آذار (مارس) العام 2011، أمام الأميركي جايك سيباستيان في عرض LFA 103، وحقق الفوز بالضربة الفنية القاضية بعد مرور 4:12 دقيقة من زمن الجولة الأولى، علما بأنه كان النزال الأول له بعد غياب دام 16 شهرا.

ويعد السلوادي، من أبرز مقاتلي الوزن الخفيف في منطقة الشرق الأوسط، وهو الذي بدأ ممارسة فنون القتال المختلطة في سن الخامسة عشرة، قبل أن يحصل على فرصته الأولى داخل القفص، مع منظمة “ديزرت فورس”، عندما تغلب على السوداني نور الدين عصام بالضربة الفنية القاضية في عرض “ديزرت فورس 5” العام 2012، وهو يبلغ من العمر 17 عاما فقط.

ومضى السلوادي ليحقق 3 انتصارات أخرى مع “ديزرت فورس” وفاز بدرع الوزن الخفيف في المنظمة، قبل أن يتعرض لهزيمته الأولى داخل قفص النزالات، أمام السعودي عزيز جليدان العام 2014.

وانتقل السلوادي إلى منظمة “برايف” البحرينية، وهناك حقق 5 انتصارات متتالية، ونال حزام الوزن الخفيف، إثر فوزه على لوكاس مينيرو بالضربة الفنية القاضية، في بطولة “برايف 18” التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة، في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2018، لكنه خسر اللقب بعدها بخمسة أشهر أمام البرازيلي لوكاس كارفاليو في بطولة “برايف 23”، وعاد للنزالات في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2019، ليتلقى هزيمته الثانية على التوالي، أمام الكولومبي دومار روا.

وتعد منظمة “فيوري” من المنظمات الاحترافية الأميركية النشطة في فنون القتال المختلطة، ويراقبها مسؤولون وكشافة منظمة UFC، بغية اكتشاف أبرز المواهب التي يمكن التعاقد معها مستقبلا، خصوصا وأن منافساتها وعروضها يتم بثها عبر منصة البث التدفقي UFC Fight Pass.