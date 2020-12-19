“السليقة/ البربارة”.. أكلة تراثية حاضرة على الموائد بموسم الأعياد

مادبا – لا تزال “أكلة السليقة” من أهم الطقوس التراثية في مناطق محافظة مادبا بفصل الشتاء، وبخاصة في المناسبات الاجتماعية، كون “السليقة” تمد الجسد بالطاقة والحيوية لوجود مادة القمح المسلوق.

وتفضل الأربعينية “أم محمد” عندما تصنعها، استخدام القمح البلدي، لأنه ذات رائحة ونكهة وفائدة غذائية عالية، على خلاف القمح المستورد الذي يفقد قيمته الغذائية.

وتبدأ “أم محمد” عملية تجهيز “السليفىة” بتحضير كميات من حبات القمح وغربلتها، وتنقيبها من الشوائب العالقة كالحصى وغيرها، ثم نقعها بالماء في وعاء لمدة ثلاثة أيام، بعد ذلك وضعها على نار هادئة وتحريك حبات القمح المقشور حتى تنضج، ثم تضاف إليه الفرقة المطحونة والشومر واليانسون المطحون، ويسكب مع مرقته الكثيفة في الصحون، بعد ذلك يزين بالزبيب وجوز قلب واللوز وقريش، (يانسون المحلاة ملون) وسكر، ثم تقدم للحضور.

وأشارت الى أن السليقة أو السنونية، تعد للأطفال الذين بدأت أسنانهم بالظهور بعد مرحلة الرضاعة، فيحتفل ذووهم بهذه المناسبة.

فيما يطلق المسيحيون على الطبق “البربارة”، ويحضر مسيحيو مادبا هذا الطبق، قبيل احتفالات أعياد الميلاد، ويتكون من القمح المسلوق، وتضاف إليه الفاكهة المجففة كالمشمش والتين والزبيب، إضافة إلى السكر والمكسرات والقرقة واليانسون والشومر المطحون، تطبخ مع بعضها حتى تنضج، وتسكب في الصحون وتزين بالمكسرات.

وتقول مهندسة التغذية أركان الشوابكة أن مادة القمح تحتوي على مواد غذائية عالية، مثل: البروتين، النشا، الفيتامينات (a,b,d) ، كما تحتوي أيضا على الحديد،الزنك، الفوسفور، البوتاسيوم، والألياف وغيرها.

وتضيف أن للقمح فوائد لا تعد ولا تحصى، أهمها أنه ينشط الدماغ ويقوي الذاكرة والمناعة الجسم ويعززها ويسهل عملية الهضم ويعالج الإمساك بسبب احتوائه على العديد من الألياف، ويعالج ارتقاع الضغط ويحمي العظام من الترقق ويقويها ويقوي الشعر والأسنان، ويساعد في معالجة فقر الدم لاحتوائه على نسبة جيدة من الحديد وكثير من الفيتامينات، ويقلل كذلك من خطر الإصابة بالأمراض القلبية ويساهم في ضبط مستوى السكر في الدم، الأمر الذي يفيد مرضى السكري (بكمية معتدلة).

وأشارت الى أن بعض الدراسات التي أثبتت دور القمح في حماية الجسم من خطر الإصابة بمرض السرطان.