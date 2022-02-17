السماح بأداء الحج لفئتين من غير السعوديين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، قرارها بتحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج للعام الحالي.

وأكدت الوزارة السعودية أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام لحاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال.

وفيما يخص طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة، سواء من داخل السعودية أو خارجها، أكدت أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة. (هلا أخبار)