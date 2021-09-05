السماح بإعطاء الدروس وقراءة المصاحف في المساجد

عمّان – الغد – أعلن وزير الأوقاف محمد الخلايلة الأحد، عن السماح بإعادة المصاحف والكتب إلى اماكنها في المساجد والسماح بقراءتها.

كما سمح الخلايلة بإعطاء الدروس والمواعظ للرجال والنساء في المساجد بعد الصلوات على أن لا تزيد المدة عن 10 دقائق.

وشدد الوزير في كتاب رسمي، على ضرورة الالتزام التام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي، داعين المولى عز وجل أن يحمي الأردن قيادة وشعبا ويرفع البلاء عن المملكة ويحفظ بلاد المسلمين.

وتأتي القرارات الجديدة لدخول المرحلة الثالثة من صيف آمن.

وذلك بفتح القطاعات وإلغاء الحظر الجزئي والكلي اعتبارا من الأول من أيلول.