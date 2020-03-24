السماح بإيصال الأمانات المالية للنزلاء عن طريق أقرب مركز أمني

عمان – الغد- دعت مديرية الامن العام ذوي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن يرغبون بإيصال الامانات المالية فقط للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التوجه لأقرب مركز امني لمكان سكناهم وايداع المبالغ المالية لديهم ليتم ايصالها للنزلاء عن طريق المراكز الامنية وفق الية منسقة مع ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل .

واكدت مديرية الامن العام انه سيتم اصدار امر لكافة الدوريات ونقاط الغلق بالسماح لذوي النزلاء من الدرجة الاولى والثانية بالتوجه الى المراكز الامنية بعد التدقيق على اسم النزيل الرباعي واسم الشخص الذي يرغب بالوصول للمركز الامني والتأكد من وجوده داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وان الشخص الذي يرغب بالوصول للمركز الامني من ذويه من الدرجة الاولى او الثانية .

واكدت المديرية انه سيتم اعتماد يوم الثلاثاء من كل اسبوع ومن الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً بالسماح لذوي النزلاء بالوصول للمراكز الامنية وإيداع الأمانات المالية لديهم.