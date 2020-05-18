السماح بالتمارين ضمن مجموعات صغيرة بالدوري الانجليزي

لندن – وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الإثنين على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة اعتبارا من الثلاثاء، وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصوتت الأندية بالإجماع على القرار في اجتماع “مشروع الاستئناف” الذي عُقِدَ الإثنين، مع التشديد على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في التمارين.

وقالت رابطة الدوري الممتاز إنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى “بالتشاور مع اللاعبين والمدربين وأطباء الأندية والخبراء المستقلين والحكومة”. – (أ ف ب)