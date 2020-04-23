السماح بالتنقل بالمركبات ينعش الحركة التجارية في الوية غرب اربد

إربد – انعكس القرار الحكومي بالسماح للمواطنين بالتحرك بمركباتهم داخل الويتهم في محافظة اربد على تنشيط الحركة التجارية للتحضير لشهر رمضان المبارك اليوم الخميس في الوية غرب اربد ( الاغوار الشمالية والكورة والطيبة والوسطية ) .

واكد مواطنون لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ، ان السماح باستخدام مركباتهم داخل مناطق الويتهم خفف عنهم العناء الذي واجهوه خلال الفترة الماضية التي شهدوا خلالها صعوبات في التنقل الى الاسواق الرئيسية في الالوية والتي تبعد عن غالبية القرى والبلدات في اللواء الواحد.

وقال محمد ابو زينة من سكان الاغوار الشمالية ، انه استطاع اليوم استخدام مركبته والوصول من بلدة الشيخ حسين الى سوق الشونة الشمالية لشراء احتياجات أسرته الرمضانية من مختلف المواد الغذائية والتموينية ، مشيرا الى انه قبل القرار كان يعتمد والعديد من اهالي بلدته على التنقل بواسطة مركبات مصرح لها تعود لمواطنين او مزارعين .

وقال عبد الله المستريحي ، ان اسواق وطرقات لواء الكورة عادت لها الحياة مجددا مع السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم خاصة في الوقت الذي يحتاج فيه السكان لشراء احتياجاتهم لشهر رمضان الفضيل .

وبين ان مختلف المواد الغذائية متوفرة باسعار مناسبة ، مؤكدا ان السماح باستخدام المركبات اغنى الاسر عن الاسراف والتهافت لشراء احتياجاتهم نظرا لتوافر وسائل النقل يومياً .

وثمن اسامة العزام من بلدة قميم في لواء الوسطية، مراعاة طبيعة الالوية التي تضم قرى وبلدات متباعدة في الوقت الذي تتركز فيه الاسواق عادة في مركز اللواء ، لافتا الى ان مواطني الوسطية تسوقوا احتياجاتهم اليوم بشكل ميسر وبدون تزاحم او شراء كميات فائضة عن الحاجة.

واشار ايمن القرعان من لواء الطيبة، الى ملاحظة توافر جميع احتياجات السكان الرمضانية من المواد التموينية في الاسواق والتي شهدت اقبالا عليها للتجهيز لاستقبال الشهر الفضيل ، مبينا ان الايام القادمة ستشهد حركة تسوق طبيعية بعد ان اتمت غالبية الأسر شراء احتياجاتها .

وفي ذات السياق، أبدى مزارعون في تلك الالوية ارتياحهم لتسهيل تنقلهم لتفقد مزارعهم كالمعتاد .

وقال المزارعون حمد بشتاوي وعلي الفقيه وعمر صوالحه ، ان تسهيل تنقلهم بالمركبات خاصة مع قدوم شهر رمضان سيساعدهم على مواصلة ممارسة مهنتهم الزراعية وادامة انتاج مزارعهم بالشكل الأمثل ، لافتين الى ان العديد من المزارعين وردوا منتجاتهم اليوم الى الاسواق المحلية في الويتهم وسط اقبال المواطنين على الشراء .

بدورهم ، قال الحكام الاداريون لالوية غرب اربد ل ” بترا ” ، انه تم اعداد خطط للجان الصحة والسلامة العامة بالتعاون مع البلديات والجهات المعنية لمراقبة الاسواق لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة المواطنين .

وبينوا ان جولات فرق الرقابة ستستمر على مدار شهر رمضان المبارك، لافتين الى توافر جميع المواد الغذائية في الاسواق يوميا ، ما يستدعي عدم التهافت على الشراء الا بمعدل الاحتياجات الفعلية للأسر الى جانب وجوب مراعاة التباعد الاجتماعي لما تقتضيه اجراءات الحد من انتشار فيروس الكورونا .

بترا