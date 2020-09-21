السماح بتوكيل شخص للإنابة عن “المعزول أو المحجور” الراغب بالترشح للانتخابات النيابية

صدرت، الاثنين، تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية تتعلق بالمحجور عليهم أو المعزولين في منازلهم، في الجريدة الرسمية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب التعليمات المعدلة، على طالب الترشح المحجور أو المعزول بسبب فيروس كورونا المستجد، توكيل شخص ينوب عنه في تقديم طلب الترشح والحضور مع مرشحي القائمة والتوقيع نيابة عن طالب الترشح وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالترشح.

وأضافت أنه “لطالب الترشح وللمرشح المحجور أو المعزول بسبب كورونا توكيل شخص لينوب عنه في الانسحاب من الترشح”.

وأضافت التعليمات أنه “يتم تنظيم وكالة خاصة للغايات المشار إليها أعلاه بحضور الكاتب العدل وأحد أعضاء لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية وتحت إشراف الجهة الطبية المختصة حسب مقتضى الحال ووفقا للتعلمات الصادرة عن لجنة الأوبئة”.

ويجب أن تتضمن الوكالة الخاصة إقرارا وتعهدا من طالب الترشح بصحة الوثائق والبيانات المقدمة منه لغايات الترشح تحت طائلة رفض طلب الترشح”.

وأشارت التعليمات إلى أن “الوكالة الخاصة تكون سارية المفعول طيلة فترة الحجر أو العزل وتنتهي بانتهائه بناء على كتاب صادر عن لجنة الأوبئة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات”.

يعتمد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة نموذج الوكالة الخاصة بطلب الترشح والانسحاب ويتم الحصول عليه من الأماكن التي يتم الحصول منها على النماذج الخاصة بالترشح”.