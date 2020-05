لشبونة – سيكون بوسع فرق الدوري البرتغالي إجراء 5 تغييرات خلال المباراة الواحدة للفترة المتبقية من الموسم الجاري الذي يعود في الثالث من يونيو/حزيران المقبل لإقامة 10 جولات من دوري الدرجة الأولى.

وأعلنت رابطة الأندية عن هذا القرار عبر بيان أوضحت فيه أنه سيتم السماح بوجود تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء وحتى خمسة تغييرات لكل فريق”.

As Portugal gear up for the return of the Primeira Liga, we spoke with the medical team at @FCPorto to find out about the challenges facing them, and how the club have had to adapt: https://t.co/5rGDuIFGME pic.twitter.com/GQ3XtViAxg

— SoccerBible (@SoccerBible) May 20, 2020