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السماح بإجراء 5 تبديلات في كل مباراة بالدوري البرتغالي

منذ ساعتين

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لشبونة – سيكون بوسع فرق الدوري البرتغالي إجراء 5 تغييرات خلال المباراة الواحدة للفترة المتبقية من الموسم الجاري الذي يعود في الثالث من يونيو/حزيران المقبل لإقامة 10 جولات من دوري الدرجة الأولى.

وأعلنت رابطة الأندية عن هذا القرار عبر بيان أوضحت فيه أنه سيتم السماح بوجود تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء وحتى خمسة تغييرات لكل فريق”.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذه الخطوة، بل ويبحث إمكانية تسهيل عودة المسابقات بعد شهرين على الأقل من التوقف سيؤديان إلى مشكلات بدنية بالنسبة للاعبين.

ومن المقرر أن يعود الدوري البرتغالي في الثالث من الشهر المقبل بمباراة بورتيمونينسي وجيل فيسنتي، على أن ينتهي في 26 من يوليو/تموز، فيما ستقام المباريات بدون جمهور ووفق اشتراطات صحية صارمة.

ويتصدر بورتو الترتيب بـ60 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بنفيكا، وسيتواجه الفريقان في نهائي كأس البرتغال الذي لم يقع الاختيار على تاريخ إقامته بعد. (إفي)

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