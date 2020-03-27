السماح بفتح شركات الصرافة الأحد لتقديم خدمة الحوالات

عمان- الغد- قرر البنك المركزي الأردني السماح لشركات الصرافة المرخصة بدءاً من يوم الأحد الموافق 29/3/2020 باستقبال العملاء الراغبين بارسال واستقبال الحوالات المالية الصادرة والواردة من خلال زيارة مواقع شركات الصرافة المرخصة وبحيث يسمح لكل شركة بفتح فرع من فروعها في كل محافظة اضافة الى مركزها الرئيسي كما يسمح لشركات الصرافة المرخصة غير المتفرعة خارج موقع محافظة مركزها الرئيسي فتح فرعين من فروعها المرخصة اضافة الى مركزها الرئيسي.

كما يمكن لشركات الصرافة المرخصة بموجب هذا القرار بتقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة “Door to Door” -والتي تسمح لشركات الصرافة المرخصة بتقديم الخدمة من خلال الوصول للعملاء في منازلهم- وخاصة كبار السن وذلك بشكل استثنائي خلال هذه الفترة بهدف التسهيل على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.

مشيرين الى أن الخدمات أعلاه ستكون متاحة ما بين الساعة ١١ صباحاً ولغاية ٤ مساءً ووفقاً للتوجيهات الحكومية بهذا الشأن ومؤكدين على أن الأولوية هي لسلامة المواطن وصحته من خلال الابتعاد عن التجمعات، حيث تم الطلب من شركات الصرافة المرخصة تلبية عدد من الشروط والمتطلبات يأتي في مقدمتها اتخاذ اجراءات احترازية تحافظ على سلامة المواطنين والموظفين.