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السماح بقبول طلبة التجسير في جامعة الحسين مباشرة

منذ ساعة واحدة
المدخل الرئيسي لجامعة الحسين في معان - أرشيفية
المدخل الرئيسي لجامعة الحسين في معان - أرشيفية

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معان – قال رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، إن مجلس التعليم العالي قرر الموافقة على السماح لجامعة الحسين بن طلال بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة من خلال التجسير مباشرة وعلى البرنامج العادي، وذلك استثناء من النسبة المخصصة للقبول على البرنامج العادي في الجامعات الأردنية والبالغة 5 بالمئة.

وأضاف الدكتور الخرابشة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء استنادا للشواغر المتوفرة في الجامعة، ووفقاً للطاقات الاستيعابية الخاصة لكل تخصص، وضمن الحدود الدنيا للمعدلات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية من خلال التجسير للعام الجامعي الحالي.

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