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السماح لأكثر من 60 الف متفرج بالتواجد في ملعب ويمبلي في النصف النهائي

كأس أوروبا

منذ ساعتين

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لندن – سمحت الحكومة البريطانية بتواجد اكثر من 60 الف متفرج في ملعب ويمبلي مسرح الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لنهائيات كأس اوروبا لكرة القدم.
وسيكون هذا العدد الاعلى في حدث رياضي في بريطانيا منذ اكثر من 15 شهرا وذلك بعد ان تقلص عدد الحضور بنسبة كبيرة بسبب فيروس كورونا.
وقال وزير الرياضة والثقافة البريطاني اوليفر دودن “النهائيات ستكون لحظات لا تُنسى في طريق التعافي الوطني من الجائحة”. -(أ ف ب) 

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