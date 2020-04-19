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السماح لبعض القطاعات التجاريّة بالعمل اعتباراً من الثلاثاء بنسبة 30% (تفاصيل)

منذ ساعة واحدة
وزيرا للصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق محمد الحموري

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عمان-الغد- أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مساء الأحد، أنه سيتم السماح بالعمل اعتباراً من يوم الثلاثاء في بعض القطاعات التجاريّة بنسبة 30%وهي قطاعات المساندة المختلفة مثل:بنشرجي وكهربجي وخلافه، محلات بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، الأجهزة الخلوية، المجوهرات، قطاع الألبسة، قطاع مواد البناء، قطاع الأثاث المنزلي، المكتبات والقرطاسية، بيع السماعات الطبية، محال بيع النظارات والعدسات، الكهربائيات والإلكترونيات، الإنتاج التلفزيوني، قطاع شركات الطاقة المتجددة وجباة الكهرباء، الأدوات المطبعية والمطابع والدراسات والأبحاث والصحف الورقية.

وأضاف الحموري أن فترات العمل للقطاعات المصرّح لها بالعمل من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وسيتمّ الإعلان عن آليّة إصدار التصاريح لها.

وبين الحموري أنه تم إعداد خطة المخزون الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، وقال: الحمد لله المخزون آمن ومريح لكل السلع الأساسيّة.

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