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السماح لبعض مصانع الألبسة بالعمل

منذ 36 دقيقة

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عمان– قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري، إن لجنة الأوبئة سمحت لبعض مصانع الألبسة داخل المناطق التنموية والمؤهلة الخاصة بالعمل، من خلال تشغيل العمالة الأجنبية فيها فقط، مع عدم خروجهم منها أو دخول أي شخص من خارجها إليها.
وأوضح القادري في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن اللجنة اشترطت تواجد المصانع وسكن العمالة داخل المناطق الصناعية التنموية والمؤهلة الخاصة، والالتزام بتطبيق تدابير السلامة والوقاية الصحية في اجراءات العمل.
وأشار إلى أن لجنة الأوبئة ووزارة العمل وضعتا ضوابط وتعليمات وشروطا مفصلة للسماح للمصانع بالعمل، لافتا إلى أن المصنع المخالف قد تصل عقوبته للإغلاق.
بترا

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