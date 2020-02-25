آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

السماح لجمهور يوفنتوس بالسفر إلى ليون رغم “فيروس كورونا”

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ميلانو – أكد نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، ان مشجعيه سيسمح لهم السفر إلى فرنسا لحضور مواجهته ضد ليون في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء، رغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وقال النادي في بيان له: “أعلنت السلطات الفرنسية ونادي ليون أنه لن يتم فرض أي قيود خاصة على مشجعي يوفنتوس، سيُتاح لمشجعي يوفنتوس حضور المباراة دون أي مشاكل”.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا إلى 283، منها 50 تم الابلاغ عنها منذ الاثنين، كما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى سبعة أشخاص، واتخذت العديد من الحكومات اجراءات اضافية تجاه المسافرين القادمين من إيطاليا، بما في ذلك منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين، وتقع تورينو في منطقة بييمون الشمالية حيث تم تأكيد 6 حالات.

(أ ف ب)

الوسوم

مقالات ذات صلة

الجزيرة يخسر أمام الرفاع البحريني ويؤزم موقفه بالكأس الآسيوية

منذ 29 دقيقة

راموس يوضّح موقفه من تجديد عقده مع ريال مدريد

منذ 3 ساعات

أغويرو يعتمد على خبرة الأعوام الماضية لتجاوز ريال مدريد

منذ 3 ساعات

فان دايك يشيد بالصلابة الذهنية لليفربول في البريميرليغ

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock