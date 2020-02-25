السماح لجمهور يوفنتوس بالسفر إلى ليون رغم “فيروس كورونا”

ميلانو – أكد نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، ان مشجعيه سيسمح لهم السفر إلى فرنسا لحضور مواجهته ضد ليون في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء، رغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وقال النادي في بيان له: “أعلنت السلطات الفرنسية ونادي ليون أنه لن يتم فرض أي قيود خاصة على مشجعي يوفنتوس، سيُتاح لمشجعي يوفنتوس حضور المباراة دون أي مشاكل”.

#OLJuve, nessuna restrizione per i tifosi bianconeri domani allo stadio di Lione ➡️https://t.co/hWBAEa34Wr pic.twitter.com/S76Sr1uHbp — JuventusFC (@juventusfc) February 25, 2020

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا إلى 283، منها 50 تم الابلاغ عنها منذ الاثنين، كما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى سبعة أشخاص، واتخذت العديد من الحكومات اجراءات اضافية تجاه المسافرين القادمين من إيطاليا، بما في ذلك منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين، وتقع تورينو في منطقة بييمون الشمالية حيث تم تأكيد 6 حالات.

(أ ف ب)