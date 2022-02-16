السماح لحاملي بطاقات التأمين الصحي مراجعة المستشفيات الخاصة

أعلنت وزارة الصحة أنها بصدد توقيع اتفاقية مع المستشفيات الخاصة للسماح للأشخاص الحاملين لبطاقات التأمين الصحي الحكومي من الدرجة الثانية والثالثة بمراجعة طوارئ المستشفيات الخاصة.

وأوضح مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان، خلال مداخلته على راديو “هلا”، أنه من شأن هذه الخطوة، السماح لهؤلاء الأشخاص بمراجعة طوارئ المستشفيات الخاصة، فيما يتحمل صندوق التأمين الصحي 20% أو 80% من كلفة العلاج.

وأضاف العدوان أن هناك 3 أنواع من التأمين الصحي المدني (درجة أولى وثانية وثالثة)، إذ بإمكان الشخص حامل التأمين من الدرجة الأولى مراجعة المستشفيات الخاصة ويتحمل 20% من كلفة العلاج، وفي حال تم تحويله من مستشفى حكومي إلى خاص قبل العلاج لعدم توفر أسرة أو الاختصاص، فإن صندوق التأمين الصحي يتحمل الكلفة المالية كاملة 100%.

وتابع: أي شخص كان تأمينه الصحي من قبل جهة حكومية ويعمل في مؤسسة حكومية، بإمكانه تقسيط المبالغ المالية المترتبة عليه، وبإمكان أي شخص من المترتب عليهم ديون دفع مبلغ معين من هذه الأموال لحين توفر مبلغ آخر لديه.

وأشار العدوان إلى أن هذه حالات لا تُسجل فيها قضايا كونها أموال عامة، وسيتم تحصيلها عندما يجدد الشخص تأمينه أو يسعى إلى الحصول على نوع تأمين آخر. (هلا أخبار)