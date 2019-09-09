السماح لشركات تسويق المحروقات باستيراد “ديزل” بالآلية الممنوحة “للمصفاة”

رهام زيدان

عمان– قررت الحكومة السماح لشركات تسويق المشتقات النفطية باستيراد الديزل بالآلية نفسها الممنوحة لشركة مصفاة البترول وذلك لتحقيق التنافسية العادلة في قطاع المشتقات النفطية المحلية والمستودة.

وبحسب كتاب صادر عن رئاسة الوزراء أمس وموجه إلى وزيرىة الطاقة والثروة المعدنية ، وحصلت “الغد” على نسخة منه، فقد استعرض مجلس الوزراء موضوع الاختلاف في الخصائص الكيميائية للديزل المستورد والديزل المكرر محليا والمتمثلة بشكل اساسي في نسبة الكبريت والكثافة ، كما استعرض قرار ه السابق بتاريخ 30/4/2018 بخصوص العلاقة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول والالية الممنوحة لها فيما يخص الديزل.

وجاء في الكتاب ايضا انه ونظرا للطلبات المتكررة من قبل شركات التسويق بمساواتها مع شركة مصفاة البترول فقد قرر المجلس في الثاني من الشهر الحالي السماح لشركات التسويق بالاستيراد بنفس الية المصفاة.

واشترط الكتاب ان لاتزيد نسبة الكبريت عن 350 ملغرام لكل كيلو غرام وبكثافة 820 الى 850 كيلو غرام لكل متر مكعب.