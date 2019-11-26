السماح لطلبة الأعوام 2005-2017 الخطة القديمة التقدم لامتحان التوجيهي

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عمان – قرر مجلس الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، السماح لطلبة الأعوام من 2005 إلى 2017 ضمن الخطة القديمة البالغ عددهم 7413 طالبًا وطالبة في جميع الفروع، التقدم للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية لعام 2020.

ويشمل القرار الطلبة الذين استنفدوا حقهم من غير المستكملين فقط في خمسة مباحث فما دون، حرصا من الوزارة على منح هؤلاء الطلبة فرصة أخرى، شريطة أن يتقدموا في مباحث الخطة الدراسية لعام 2018 (نظام الفصلين)، ووفق الكتب والمناهج المعتمدة لطبعتي عام 2018 و2019. –(بترا)

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