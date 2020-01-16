السماح لطلبة اليرموك المرشحين للقروض والمنح بالاستفادة في الفصل الدراسي الثاني

اربد –الغد- أعلنت دائرة القبول والتسجيل في جامعة اليرموك السماح للطلبة المرشحين من وزارة التعليم العالي للاستفاده من القروض والمنح بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩/٢٠٢٠، وعلى ان يقوم الطلبة بدفع رسوم الخدمات فقط.

وقال رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي ان هذه الخطوة جاءت انطلاقا من الاهتمام الذي توليه اليرموك بطلبتها من خلال توفير البيئة التعليمية السليمة والظروف الملاءمة التي تمكن الطلبة من ممارسة حياتهم الجامعية بيسر وسهولة، وذلك للتخفيف على الطلبة وذويهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها بعض الطلبة.