السماح لطلبة “اليرموك” بالتسجيل لـ “الصيفي” دون الدفع المسبق للرسوم

إربد-الغد- أوعز رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، إلى دائرتي القبول والتسجيل والمالية، بالسماح لجميع الطلبة بالتسجيل للفصل الدراسي الصيفي، دون الحاجة للدفع المسبق للرسوم الجامعية، بمن فيهم طلبة سنوات ( 2017/2018/2019)، الذين كان لا يمكنهم التسجيل دون دفعهم للرسوم.

وقال مدير دائرة القبول والتسجيل خالد الحراحشة، ان الدائرة أتمت استعداداتها و بالتعاون مع الكليات ومختلف الدوائر الإدارية ذات العلاقة في الجامعة، لعملية التسجيل التي ستبدأ اعتبارا من يوم غدٍ الجمعة – 19 حزيران.

وأضاف أنه وبناء على توجيهات الأستاذ رئيس الجامعة الأخيرة بخصوص (الدفع المسبق للرسوم الجامعية) فلن يتم السؤال عنها أثناء عملية التسجيل، وبالتالي بات بإمكان جميع الطلبة التسجيل ومن ثم دفع الرسوم وتثبيت الجدول مع بداية الفصل الدراسي الصيفي، لافتا إلى أنه بإمكان طلبة الجامعة دفع رسومهم الجامعية من خلال الطرق التالية:

1. البنوك (جميع البنوك الأردنية)، ومن خلال 4 طرق، هي: أمين الصندوق (دون الحاجة لوجود حساب في ذلك البنك)، وأونلاين بنك (تطبيق الويب)/ يتطلب وجود حساب في ذلك البنك، وتطبيق الهواتف الذكية)/ يتطلب وجود حساب في ذلك البنك، و الصراف الألي ATM/ يتطلب وجود حساب في ذلك البنك.

2. أي فرع من فروع البريد الأردني في المملكة.

3. محافظ الموبايل الالكترونية.

4. وكلاء اي فواتيركم، مثل محلات الصرافة المعتمدة.

5. موقع اي فواتيركم (efawateercom.jo) ويوفر طريقتي الدفع التاليتين: الدفع المباشر، والتي تقتطع المبلغ فورًا من حسابك من أي بنك أردني، أو من خلال البطاقات الائتمانية (فيزا وماستركارد) ، مبينا أنه يكمن ايضا تسديد الرسوم الجامعية من خلال الحوالات المالية للطلبة الموجودين خارج المملكة.

وأشار الحراحشة إلى أنه تم أيضا تأجيل بداية الدراسة للفصل الدراسي الصيفي إلى الخامس من شهر تموز المقبل، بدلا من 28 حزيران الحالي، مبينا أنه سيتم تحديد فترة السحب والإضافة للفصل الدراسي الصيفي لاحقا، أي بعد انتهاء فترة التسجيل.