السماح لقطاعات جديدة بالعمل غدا.. تعرفوا عليها

عمان- الغد– قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بأن اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من امر الدفاع رقم (٦) قررت الموافقة على توصيات لجنة استدامة العمل والانتاج والتوريد حول السماح لقائمة من الانشطة الاقتصادية بالعمل اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٤ وتضمنت القائمة المراكز الثقافية والتدريبية ومزودي التدريب المهني والتقني ومعاهد تعليم الموسيقى ومراكز صعوبات التعلم والمكتبات العامة.

وبين الدكتور الحموري بأن اعادة العمل بتشغيل هذه الانشطة مرتبطا بالتقيد بشروط واتباع اجراءات وتعليمات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي التي حددتها وزارة الصحة. ولفت بأن اتخاذ القرار جاء بعد نقاشات خلال اجتماعات لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد وبعد الاستئناس برأي لجنة الاوبئة ومراعاة البعد الاقتصادي لاستدامة هذه القطاعات والبعد الصحي للعاملين والمواطنين الذين يرتادون هذه الاماكن.

وبحسب الحموري تمت الموافقة كذلك على زيادة السعة المقعدية لقطاع النقل لتصبح ٧٥٪؜، وبأن لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد ستجتمع غدا لدراسة تشغيل قطاعات اقتصادية اخرى.