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السماح للإسرائيليين بجني محاصيلهم في الباقورة بهذه الشروط

منذ 46 دقيقة
بوابة منطقة الباقورة من الجانب الإسرائيلي بعد إغلاقها أمس (ا ف ب)

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عمان- الغد- قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم أنه لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية اللذين صدر بموجبهما نظامان خاصان نظما حق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل.

وقال المصدر إن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين ويحترم التزامه القانوني أيضا باحترام أي حقوق تأتت من الاتفاقية وهي محصورة في احترام الملكية الخاصة في الباقورة والسماح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر وفق القانون الأردني.

وأضاف أنه في ما يتعلق بالباقورة اقرت اتفاقية السلام بملكية خاصة ل٨٢٠ دونم وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية وستحترم حق الملكية حسب القانون الأردني ووفقه.

وأوضح أنه بالنسبة لأراضي الغمر البالغة ٤٢٣٥ دونم فهي أراضي مملوكة للخزينة منحت الاتفاقية اسرائيل حق انتفاع منها انتهى اليوم بانتهاء العمل بالملحقين.

وبين أن المملكة وفق التزامها القانوني ستسمح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين، لكن حسب القانون الأردني ووفقه إذ ستمنح تأشيرات دخول للمزارعين من خلال السفارة في تل أبيب للدخول للمنطقة حسب القانون ومن دون أي من الاستثناءات التي كانت ممنوحة وفق الملحق.

وقال المصدر إن هذا سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط.

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