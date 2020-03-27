أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

السماح للبنوك بتقديم خدمات الإيداع والسحب للقطاع التجاري السبت وللمواطنين الأحد

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قرر البنك المركزي الجمعة، السماح للبنوك غدا السبت بتقديم خدمات الإيداع والسحب خدمة للقطاع التجاري من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا من خلال الفروع التى يحددها البنك.

وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز إنه “تقرر فتح البنوك أمام المواطنين اعتبارا من الاحد المقبل”. في حين يسمح لكل بنك بفتح فرع واحد فقط بكل محافظة وفرعين بالعاصمة عمان.

وفي حديثه عن التجمعات في البنوك بين فريز أن “الأهمية الان هي سلامة المواطن وصحته من خلال الابتعاد عن التجمعات” مضيفا أنه جرى الطلب من البنوك اتخاذ اجراءات احترازية تحافظ على سلامة المواطنين والموظفين.

مقالات ذات صلة

23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن عاجل

منذ 6 دقائق

الملك والملكة يهاتفان مصابة بكورونا وطبيبتها بعد نجاح عملية قيصرية لها

منذ 13 دقيقة
الرزاز

الرزاز: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته

منذ 39 دقيقة

جابر: خروج 12 – 20 مريضا من العزل مساء اليوم بعد تماثلهم للشفاء

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock