السماح للبنوك بتقديم خدمات الإيداع والسحب للقطاع التجاري السبت وللمواطنين الأحد

عمان-الغد- قرر البنك المركزي الجمعة، السماح للبنوك غدا السبت بتقديم خدمات الإيداع والسحب خدمة للقطاع التجاري من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا من خلال الفروع التى يحددها البنك.

وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز إنه “تقرر فتح البنوك أمام المواطنين اعتبارا من الاحد المقبل”. في حين يسمح لكل بنك بفتح فرع واحد فقط بكل محافظة وفرعين بالعاصمة عمان.

وفي حديثه عن التجمعات في البنوك بين فريز أن “الأهمية الان هي سلامة المواطن وصحته من خلال الابتعاد عن التجمعات” مضيفا أنه جرى الطلب من البنوك اتخاذ اجراءات احترازية تحافظ على سلامة المواطنين والموظفين.