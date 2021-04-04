السماح للتكسي والسرفيس بالتوصيل أثناء الحظر الجزئي

عمان– سمحت هيئة تنظيم النقل البري، لمركبات التكسي الأصفر والسرفيس، بتقديم خدمة إيصال الطلبات (الدليفري) خلال فترات الحظر الجزئي.

وقال مدير الهيئة صلاح اللوزي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تأتي كتوصية من الهيئة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على مالكي هذين النمطين من النقل، وللحد من تداعيات جائحة كورونا على القطاع. ودعا مالكي وسائقي مركبات التكسي الأصفر والسرفيس الراغبين بتقديم خدمات التوصيل، إلى مراجعة مكاتب الهيئة في المملكة، أو من خلال التقديم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي https://www.ltrc.gov.jo/ ، وإحضار أو إرفاق الوثائق اللازمة من هوية الأحوال المدنية ورخصة سيارة سارية المفعول ورخصة سائق سارية المفعول، اعتبارا من يوم غد الاثنين، ليصار الى إصدار التصاريح اللازمة لهم في مرحلة لاحقة من استقبال جميع الطلبات.-(بترا)