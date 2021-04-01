السماح للشاحنات الأردنية والعراقية بدخول أراضي البلدين

طارق الدعجة

عمان- قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ان الحكومة سمحت بدخل الشاحنات الأردنية والعراقية بدخول أراضي البلدين والتحميل المباشر من ارض المصنع.

وبين الجغبير ان القرار جاء بناء على المتابعة الحثيثة من قبل الغرفة، وبالتعاون الوثيق مع رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووزارة النقل، حيث صدر القرار بعودة العمل بالنقل (Door TO Door) وبنفس الآلية التي تم تطبيقها قبل 17/03/2021 من خلال تفعيل مكتب التنسيق المشترك لضمان المحاصصة (50%) للشحن العراقي والأردني.

وأوضح الجغبير ان ساحة التبادل بقية العمل بها بشكل اختياري للشركات الراغبة بذلك مع الالتزام بكافة اشتراطات الصحة العامة وتعليمات المراكز الحدودية.

وعبر الجغبير عن امله أن يسهم هذا القرار والقرار السابق القاضي بالعمل بإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية للقوائم السلعية المتفق عليها سابقاً مع الجانب العراقي إلى عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.