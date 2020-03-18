السماح للنقل الزراعي من دخول العاصمة والمحافظات

حابس العدوان

البلقاء- اكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخادم أنه تقرر السماح والمركبات التي تنقل المنتوجات الزراعية من دخول العاصمة والمدن الأردنية بهدف ديمومة وصولها للمستهلك،لافتا إلى أنه سيتم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والحكام الاداريين لتسهيل نقل المنتوجات الزراعية إلى الأسواق المركزية كافة.

واشار الخادم إلى أن الإنتاج الخضري متوفر بكميات كافية وارتفاع الأسعار غير المبرر يعود التهافت المواطنين على الشراء، مطمئنا المواطنين ان الكميات الموحدة إلى الأسواق المركزية تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي ولا يوجد داعي التهافت على شراءها.

وأضاف أن المزارع الاردني مستعد للتضحية بكل ما يملك من أجل مصلحة الوطن والمواطن وسيستمر في العمل والإنتاج لتوفير الغذاء للمواطن .

وعاينت “الغد” عشرات المركبات باتجاه العاصمة عمان لتوريد الخضار لسوق عمان المركزي.