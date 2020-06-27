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السماح لمدن التسلية والألعاب الترفيهية استئناف عملها

منذ ساعتين
تعبيرية

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عمان- الغد- قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الدكتور طارق الحموري واستناداً للمادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) من البند ثانياً من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 وبناءً على توصية لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ولجنة الأوبئة الموافقة على عودة عمل مدن التسلية والترويح السياحي في المنتجعات السياحية.

كما قرر د. الحموري الموافقة على تشغيل مدن ومحلات الألعاب الترفيهية والسماح بعقد الامتحانات الدولية ضمن شروط التباعد الاجتماعي وتدابير الصحة والسلامة العامة.

وقرر أيضا السماح لمراكز التربية الخاصة وذوي الإعاقة باستئناف تقديم الخدمات التعليمية ضمن شروط الصحة والسلامة العامة.

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