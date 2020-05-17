السماح لمراكز ذوي الإعاقة بتقديم خدمات العلاج الطبيعي

عمان- سمحت اللجنة الوطنية للأوبئة لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الإيوائية والنهارية التابعة للقطاع الخاص والتطوعي والحكومي باستئناف تقديم العلاج لذوي الإعاقة، وفق ما أكده مدير مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، خليفة الشريدة.

وبين الشريدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الإيوائية والنهارية التابعة للقطاع الخاص والتطوعي والحكومي والتي تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية تستطيع استئناف عملها.

وأوضح أن اللجنة الوطنية للأوبئة سمحت للمراكز بتقديم خدمة العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق بجلسات منفردة للمنتفعين من مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار أنه يجب على المراكز مراعاة تطبيق إجراءات وتعليمات الصحة والسلامة العامة حفاظا على صحة وسلامة المرضى ومقدمي الرعاية في هذه المراكز، ويجب ارتداء الكمامات والقفازات من قبل المنتفعين ومقدمي الخدمة استنادا لأمر الدفاع 11.

وأوضح الشريدة أن عدد مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة النهارية 146 مركزا، فيما بلغ عدد المراكز الإيوائية 25 مركزا.-(بترا)