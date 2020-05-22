السلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

السماح لمركبات بيع الغاز المنزلي بالعمل أيام الحظر الشامل

منذ ساعتين
شاب يوصل أسطوانة غاز إلى أحد المنازل في عمان أمس - (تصوير: ساهر قدارة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أعلنت خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن السماح لمركبات بيع الغاز المنزلي بالعمل خلال اليومين المقبلين (السبت والأحد) لتأمين حاجات المواطنين من الغاز المنزلي، ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء.
واكدت خلية الازمة ضرورة الالتزام بالضوابط الصحيّة وإجراءات الوقاية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للملاحظات الواردة من المواطنين، ولتأمين حاجاتهم من الغاز المنزلي.(بترا)

مقالات ذات صلة

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يتواصل مع مقابلة ووالد الشهيد العودات لمتابعة أوضاعهما

منذ 40 دقيقة
وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود

الداوود: الوضع المالي للخزينة لا يسمح بصرف مكافآت للعاملين خلال حظر التجول

منذ 51 دقيقة
جثة طفل -(تعبيرية)

وفاة طفل إثر تسمم غذائي في إربد

منذ ساعة واحدة
هلال- تعبيرية

دول عربية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock