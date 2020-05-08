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السماح مؤقتا بـ5 تبديلات في مباريات كرة القدم

منذ 31 دقيقة

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لوزان (سويسرا) – صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (“إيفاب”) الجمعة على اقتراح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بزيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة الى خمسة بشكل موقت، بمجرد استئناف البطولات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد الطرفان.
ولفت بيان مشترك للهيئتين إلى أن هذا التعديل سيطبق على القانون الرقم 3 للعبة، على أن “يدخل حيز التنفيذ فورا” ويشمل المسابقات التي تنتهي بنهاية كانون الأول/ديسمبر، في حال أخذ به منظمو البطولات.
وأوضح “إيفاب” و”فيفا” انهما “سيحددان في وقت لاحق” ما إذا كان يمكن تمديد هذا الخيار حتى نهاية 2021، وبالتالي امكان تطبيقه خلال كأس أوروبا في صيف العام المقبل. -(أ ف ب)

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