السماعين تفوز بالميدالية الذهبية بمسابقة دبي الدولية لأفضل زيت زيتون

عمان- فازت مزارع ومعاصر شركة السماعين، بالميدالية الذهبية لأفضل جودة زيت زيتون بكر ممتاز عضوي لعام 2021 بمسابقة دبي الدولية لأفضل زيت زيتون.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم السبت، إنه تنافست في المسابقة 413 عينة على أجود زيت زيتون من شركات مثلت مختلف دول العالم، وبإشراف محكمين وخبراء دوليين معتمدين من مجلس الزيتون العالمي.

وأشار مدير معصرة السماعين ونائب نقيب أصحاب المعاصر المهندس نضال السماعين، إلى أن حصول الشركة الواقعة بمنطقة الوسية بمحافظة الكرك، على الجائزة يؤكد جودة الزيت الأردني الذي بات ينافس أكبر المنتجين العالميين ويظفر بالجوائز ما وضعه على خارطة الزيوت العالمية كمنتج عالي الجودة.

وأوضح إن إنتاج الزيت بالمملكة الذي يصل لنحو 27 ألف طن سنويا يكفي استهلاك السوق المحلية، وتصدر بعض الكميات للخارج خاصة لأسواق دول الخليج العرب، مؤكدا أن فوز الشركات الأردنية بالمسابقات العالمية يدعم تسويق الزيت الأردني بالخارج.

وبين السماعين أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من الدول تمكن الزيت الأردني من الوصول إلى أسواقها دون رسوم أو جمارك، مشددا على ضرورة الاهتمام بعمليات التعبئة من خلال استخدام عبوات زجاجية لتعزيز تنافسيته بهذه الأسواق.

بترا