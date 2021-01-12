السماعين يطعن بقرار وزيرة الصناعة بعدم تعيينه في “صناعة عمان”

عبدالله الربيحات

عمان – لجأ الصناعي والناطق الإعلامي للنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية المهندس نضال السماعين، الى القضاء على إثر تعيين الصناعي المهندس إسماعيل زهران بدلا منه في مجلس ادارة غرفة صناعة عمان.

وقال السماعين الحائز على الموقع التاسع مكرر مع المهندس اسماعيل زهران في انتخابات غرفة صناعة عمان عام 2018 انه فوجئ بقرار وزيرة الصناعة والتجارة مها علي اتخاذ قرار منفرد ومخالف لأحكام القانون باختيار الزميل زهران عضو تاسعا بعد شغور المقعد دون تطبيق احكام القانون والذي يوجب استمزاج رأي الاثنين ومحاولة التوفيق بينهم واذا تعذر ذلك يتم الاختيار بالقرعة.

واوضح السماعين لـ”الغد” انه قد تم الطعن بقرار الوزيرة امام القضاء الاداري من خلال المحكمة الادارية استناداً الى اسباب تتعلق بمخالفة القانون واساءة استعمال السلطة واسباب اخرى تم التطرق لها في لائحة الطعن مبيناً انه يحترم رأي القضاء الذي يعتبر عنوان الحقيقة.

يذكر ان غرفة صناعة عمان شهدت خلال العام الماضي سلسلة من الاستقالات لعدد من اعضائها.

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