“السمرا” توقع اتفاقية لتشغيل وصيانة محطة رياح معان لـ10 سنوات

عمان- الغد- وقعت شركة السمرا لتوليد الكهرباء مع شركة سيمنز جميزا للطاقة المتجددة اتفاقية لتشغيل وصيانة محطة رياح معان باستطاعة 80 ميجاواط للحفاظ على جاهزية عالية للمحطة.

ووقع الاتفاقية مدير عام السمرا الدكتور سفيان البطانية وعن شركة سيمنز جميزا باولا جارسيا.

وقال البطاينة في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان الاتفاقية ومدتها عشر سنوات تشمل تقديم خبرات شركة سيمنز جميزا في مجال تشغيل وصيانة المحطة ونقل هذه الخبرة لموظفي السمرا.

واكد البطانية اهمية الاتفاقية في ضمان امن التزود بالطاقة بالحفاظ على جاهزية عالية لمحطة رياح معان التي تمد النظام الكهربائي بطاقة كهربائية باستغلال مصدر طاقة محلي مستدام يسهم في تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.

وقال ان السمرا تعمل في اطار دورها على تحقيق استقرارية النظام الكهربائي وفق معايير عالمية تحافظ على الاداء بتكاليف تشغيلية اقل بالاعتماد على الية عمل محطة توليد السمرا التي تمتلك 7 وحدات غازية و 4 وحدات بخارية، باستطاعة 1240 ميغاواط ، وتولد 40 % من الكهرباء المستهلكة في المملكة.

وحول اختيار شركة سيمنز جميزا لتشغيل وصيانة المشروع قال البطاينة “سيمنز جميزا” هي الشركة المصنعة للتوربينات الهوائية في محطة رياح معان وهي شركة عريقة في مجال الطاقة المتجددة وقدمت سعرا منافسا لهذه الخدمات.

وتم في شهر نيسان 2016 الافتتاح الرسمي لمحطة رياح معان الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بكلفة 148 مليون دولار، واناطت الحكومة بشركة السمرا مهمة ادارة وتشغيل المحطة.

وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المملوكة للحكومة تعد ذراعا حكوميا مهما في قطاع توليد الكهرباء وترفد النظام الكهربائي باستطاعة توليدية تبلغ حوالي 1240 ميغاواط تشكل نحو 40 بالمئة من الطاقة المولدة في المملكة.

كما تعد شركة السمراء التي تأسست عام 2004 مرجعية حكومية لتحديد الأسعار والكلف الحقيقية للمشاريع وتمارس دورها في الحفاظ على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة وتطوير الأداء.